İstanbul’un depremde en riskli ilçeleri belli oldu! İşte, o ilçeler Olası Marmara depreminde İstanbul’un en riski olan ilçeleri belli oldu. İBB tarafından açıklanan bölgelerde 200 bin yapının zarar görmesi halinde 3 milyon kişinin barınma sorunu yaşayacağı belirtildi. İşte, İstanbul’un en riskli ilçeleri...

Editör: Seda Yeşilyurt

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından geçtiğimiz günlerde olası Marmara depreminden olumsuz etkilenecek olan riski ilçeleri açıklandı.

Yapılan açıklamada İstanbul’da bir deprem söz konusu olduğunda o ilçelerde riskin daha fazla olduğu yapıların daha eski olduğu belirtildi.

Kentsel dönüşümler yapılıyor olsa dahi hali hazırda bulunan eski yapıların olası Marmara depreminde hasar alacak olan noktalar bir bir sıralandı.

İŞTE, EN RİSLİ İLÇELER...

Avcılar

Küçükçekmece

Büyükçekmece

Esenyurt

Silivri