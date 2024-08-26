İstanbul’un depremde en riskli ilçeleri belli oldu! İşte, o ilçeler

Editör: Seda Yeşilyurt
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından geçtiğimiz günlerde olası Marmara depreminden olumsuz etkilenecek olan riski ilçeleri açıklandı.
Yapılan açıklamada İstanbul’da bir deprem söz konusu olduğunda o ilçelerde riskin daha fazla olduğu yapıların daha eski olduğu belirtildi.
Kentsel dönüşümler yapılıyor olsa dahi hali hazırda bulunan eski yapıların olası Marmara depreminde hasar alacak olan noktalar bir bir sıralandı.
İŞTE, EN RİSLİ İLÇELER...
Avcılar
Küçükçekmece
Büyükçekmece
Esenyurt
Silivri