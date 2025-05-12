İstanbul’un en pahalı mahalleri açıklandı! Bu mahallerdeki evlerin fiyatı dudak uçuklatıyor

Haber Merkezi

İstanbul'da ev sahibi olmak, her geçen gün biraz daha erişilmez hale geliyor. Özellikle lüks semtlerdeki fiyatlar baş döndürüyor.

Endeksa’nın Nisan 2025 verilerine göre, İstanbul’un bazı mahallelerinde ortalama konut değerleri 70 milyon TL sınırına dayandı.

Metrekare fiyatlarının 200 bin TL’yi aştığı bölgelerde nerdeyse evlerin yanına yaklaşılmıyor. Bazı semtlerde amortisman süresi 50 yıla kadar çıkmış durumdayken bakın İstanbul’un en pahalı mahalleleri hangileriymiş…

İSTANBUL’UN EN PAHALI 10 MAHALLESİ

Poligon (Sarıyer) – 69,5 milyon TL

Çayırbaşı (Sarıyer) – 59,6 milyon TL

Karaağaç (Büyükçekmece) – 57,2 milyon TL

Acarlar (Beykoz) – 55,8 milyon TL

Harbiye (Şişli) – 49,8 milyon TL

Demirciköy (Sarıyer) – 48,1 milyon TL

Kandilli (Üsküdar) – 46,9 milyon TL

Levazım (Beşiktaş) – 43,9 milyon TL

Uskumruköy (Sarıyer) – 43,5 milyon TL

Rumelikavağı (Sarıyer) – 42,8 milyon TL