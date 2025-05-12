İstanbul’un en pahalı mahalleri açıklandı! Bu mahallerdeki evlerin fiyatı dudak uçuklatıyor

İstanbul'da ev sahibi olmak, her geçen gün biraz daha erişilmez hale geliyor. Özellikle lüks semtlerdeki fiyatlar baş döndürüyor.
Endeksa’nın Nisan 2025 verilerine göre, İstanbul’un bazı mahallelerinde ortalama konut değerleri 70 milyon TL sınırına dayandı.
Metrekare fiyatlarının 200 bin TL’yi aştığı bölgelerde nerdeyse evlerin yanına yaklaşılmıyor. Bazı semtlerde amortisman süresi 50 yıla kadar çıkmış durumdayken bakın İstanbul’un en pahalı mahalleleri hangileriymiş…
İSTANBUL’UN EN PAHALI 10 MAHALLESİ
Poligon (Sarıyer) – 69,5 milyon TL
Çayırbaşı (Sarıyer) – 59,6 milyon TL
Karaağaç (Büyükçekmece) – 57,2 milyon TL
Acarlar (Beykoz) – 55,8 milyon TL
Harbiye (Şişli) – 49,8 milyon TL
Demirciköy (Sarıyer) – 48,1 milyon TL
Kandilli (Üsküdar) – 46,9 milyon TL
Levazım (Beşiktaş) – 43,9 milyon TL
Uskumruköy (Sarıyer) – 43,5 milyon TL
Rumelikavağı (Sarıyer) – 42,8 milyon TL