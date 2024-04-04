İşte yeni zam oranı! 3 aylık enflasyon farkı ne kadar, yüzde kaç oldu? TÜİK'in mart ayı enflasyon oranını açıklaması ile birlikte emekli ve memurun zam oranı şekillenmeye başladı. Milyonlarca vatandaş, enflasyon farklına göre maaş zammı alacak. Peki, 3 aylık enflasyon farkı ne kadar çıktı? İşte zam oranı...

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Temmuz zammı netleşiyor...

TÜİK, son olarak Mart 2024 enflasyon oranını açıkladı, böylece 3 aylık enflasyon farkı gün yüzüne çıktı.

Yılda iki kez enflasyon farkına bağlı olarak zam alan memur ve emekliler, şimdiden temmuzda alacakları zamları hesaplamaya başladı.

Peki, 3 aylık enflasyon farkı ne kadar, yüzde kaç oldu? İşte memur ve emeklinin minimum zam oranı...

Yüzde 15'i geçti

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından paylaşılan verilere göre, mart ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3,16 olarak açıklandı.

Buna göre; SGK ve Bağ-Kur emeklileri ocak ayı için yüzde 6,70, şubat ayı için yüzde 4,53 ve mart ayı için 3,16 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu.

Böylece mart ayı itibarıyla memur ve emeklilerin alacağı zam şimdiden yüzde 15,05 olarak belirlendi.