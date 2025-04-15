İster mutfakta, ister banyoda: Kararan silikona dökün, nasıl beyazlatıyor görün...

Yağmur Uçar
Banyoda ve mutfakta kullanılan silikon derzler, su temasıyla zaman içerisinde siyahlaşabiliyor.
Kararan silikon aynı zamanda küflü bir görüntüye ulaşarak hijyen açısından rahatsız edici olabiliyor.
Silikon temizliği konusunda doğal bir yöntem arayanlar ise bu 2 malzeme ile kurtuluyor.
İşte silikonları beyazlatan o yöntem...
Kararan ve küflü bölgelere beyaz sirke ve kabartma tozunu karıştırarak sert bir fırça ile ovalamayı deneyebilirsiniz.
Islak bir sünger yardımıyla duruladıktan sonra mikrofiber bez kullanarak kurulayın.
İşte bu kadar basit.