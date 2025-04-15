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İster mutfakta, ister banyoda: Kararan silikona dökün, nasıl beyazlatıyor görün...

İster mutfakta, ister banyoda: Kararan silikona dökün, nasıl beyazlatıyor görün... Su geçirmemesi için derz gibi çekilen silikonlar, ıslak zemin olduğundan belli bir zaman sonra kararıyor. Bu kararma ve siyah görüntüyü engellemek ise 2 malzeme ile mümkün. İşte inanılmaz yöntem...