İsterse yansın kül olsun! Fırın tepsileri bu yöntemle ayna misali olacak... Fırında pişen lezzetli yemeklerden geriye kalan tepsileri temizlemek, artık eziyet olmayacak. Bu yöntemi kullanarak fırın tepsilerinizi ayna gibi parlatın.

ensonhaber.com

Fırın, yemek pişirmek için pratik bir yöntem oluyor. Leziz yemeklerin akabinde ise ciddi bir temizlik gerektiriyor.

Yemek artıkları, yanık ve kararmalardan kurtulmak çile olmayacak.

Fırın tepsilerini temizleme yöntemi ile hem zamandan hem enerjiden tasarruf edeceksiniz.

Keşke daha önce bilseydim dedirten yöntemi açıklıyoruz. Üstelik kimyasal bir ürün kullanmadan.

İşte fırın tepsilerini pırıl pırıl yapan ipucu...

Tepsi değil ayna

Fırın tepsileri kullanıldıktan sonra soğumalarını bekleyin. Sıcak tepsiyi temizlemek hem zorlu olabilir hem de yanıklara neden olabilir.

Tepsinin üzerindeki büyük yemek kalıntılarını bir spatula veya kaşık yardımıyla temizleyin.

Fırın tepsiyi sıcak su ve bulaşık deterjanı karışımına batırın. Tepsinin üstüne alüminyum folyo ile sarın ve bir süre bekletin.

Ardından bir bez veya sünger kullanarak temizleyin.

Tepsinin temizlenmiş bölgesini sirkeli su ile durulayarak temizleyin ve ardından kuru bir bezle kurulayın.

Ayna gibi tepsiniz yeniden kullanıma hazır...