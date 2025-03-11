İstiklal Marşı ne zaman kabul edildi? İstiklal Marşı'nın kabulü nasıl oldu?

Hüseyin Topuz

12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü ülkemizde her yıl coşkuyla kutlanmaktadır.

Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılan İstiklal Marşı'nın bestesi Osman Zeki Güngör'e aittir.

İstiklal Marşı, Mehmet Akif Ersoy'un Kurtuluş Savaşı'nın kazanılacağına olan inancını, Türk askerinin cesaretini ve gayretlerine olan güvenini ve Türk halkının bağımsızlığa olan bağlılığını dile getirmektedir.

Bilindiği üzere İstiklal Marşı, 12 Mart 1921 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından milli marş olarak kabul edilmiştir.

İstiklal Marşı'nın kabulü nasıl oldu?

İstiklal Marşı'nın kabulünün detayları oldukça duygusal bir şekilde gerçekleşmiştir. O dönem meclis tarafından bir milli marş yarışması açıldı.

Açılan bu yarışma Hakimiyet-i Milliye gazetesinin 25 Ekim 1920 tarihli nüshasında duyuruldu.

Mehmet Akif Ersoy, milli marş için bir yarışma ve ödül olması fikrinden hoşlanmadığından dolayı ilk başta yarışmaya katılmaya sıcak bakmadı ve herhangi bir eser göndermedi.

Yarışmaya katılımın son günü olan 23 Aralık 1920 tarihine kadar gelen 724 eser arasından bir tanesi bile milli marş olmaya aday gösterilemedi.

Mehmet Akif Ersoy'un yakın dostu Hasan Basri Bey, dönemin Maarif Bakanı Hamdullah Suphi Bey'in de ricasıyla, şairi ikna etmek çaba gösterdi.

Hasan Basri Bey, Mehmet Akif' Ersoy'u ikna etmek için şiiri kendisinin yazacağını dile getirerek şairden yardım istedi. Mehmet Akif Ersoy bu teklife sıcak bakarak şiiri beraber yazmayı kabul etti ancak ödülü almayacağını söyledi.

Bunun üzerine Hasan Basri Bey, yarışma koşullarının onun istediği şekilde düzenleneceğini ve ödülü ise bir hayır kurumuna bağışlayacaklarını dile getirerek Mehmet Akif Ersoy'u İstiklal Marşı'nı yazmaya ikna etti.

Tüm herkesin büyük bir sabırsızlıkla beklediği şiir on gün içerisinde tamamlandı ve 17 Şubat 1921 tarihinde Sebilürreşad dergisinin ilk sayfasında "Kahraman Ordumuza" başlığıyla yayınlandı.

1 Mart 1921'de başkanlığını Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptığı Meclis görüşmelerinde İstiklal Marşı Şiiri, elemeleri geçmeyi başaran son 7 eser arasına kaldı.

Diğer 6 şiir ile birlikte Meclis'in seçimine sunuldu. Hamdullah Suphi Bey'in kürsüden okuduğu, Atatürk'ün "Bu marş, bizim inkılabımızın ruhunu anlatır" dediği İstiklal Marşı, 12 Mart 1921 tarihinde kabul edildi.

İstiklal Marşı'nın kabulünün kaçıncı yılı?

12 Mart 2025, İstiklal Marşı'nın kabulünün 104. yılıdır. Bundan tam 104 yıl önce Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilerek milli marşımız olmuştur.