İsveç devi otomobil devi flaş karar! O model araçları artık üretilmeyecek

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Otomotiv dünyasında bir devir kapanıyor! İsveç merkezli otomobil üreticisi Volvo, markayla özdeşleşmiş station wagon modellerini tamamen üretimden kaldıracağını duyurdu.

70 yıllık mirası geride bırakmaya hazırlanan şirket, artık bu ikonik aile otomobillerinin olmadığı bir gelecek tasarlıyor.

Güvenlik, geniş iç hacim ve dayanıklılık gibi özellikleriyle özellikle büyük ailelerin tercihi olmuştu. Ancak marka, elektrikli ve SUV modellerine daha fazla odaklanarak köklü bir değişime gidiyor.

KOCA BİR DEVRİN SONU

Ekonomim.com’da yer alan habere göre, üirketin üst düzey yetkilisi tarafından yapılan açıklamada, yeni ES90 elektrikli sedan modelini tanıtırken , oldukça popüler gövde tiplerine ve özellikle SUV'lere odaklanmak amacıyla station wagon modellerini tamamen terk etme planlarını doğruladı.

Geçtiğimiz hafta İsveç'te düzenlenen ES90 lansmanında konuşan Volvo CEO'su Jim Rowan, markanın SUV ve sedanlara odaklanacağını doğruladı. Geleneksel bir Volvo station wagon olmadan bir gelecek görüp göremediği sorulduğunda Rowan, “Evet. Çünkü bence [pazar] değişti, değil mi? Farklı modelleri pazara getirmek pahalı bir iş ve bu modelleri pazarda tutmak da pahalı bir iş.

Dolayısıyla bir seçim yapmamız gerekiyor: Örneğin yeni bir V90 çıkarmak yerine, o arabayı biraz farklı bir şekilde konumlandırmak daha mı iyi? Bu yüzden Black Edition'larımız var, Cross Country versiyonlarımız var artık aynı temel otomobilin farklı versiyonlarına sahibiz. Aynı platform ve aynı form faktörü üzerinden daha fazla hacim elde etmek bizim için çok daha ucuz ve çok daha uygun maliyetli.” ifadelerini kullandı.