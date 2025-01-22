İtalyanlar da hacı oluyor: 2025 jübilesi başladı

Yağmur Dinç

İtalyanlar için "jübile", Katoliklerin bağışlanmayı aramaları, inançlarını derinleştirmeleri ve Kilise ve tarihiyle yeniden bağ kurmaları için önemli bir zamandır.

Kişisel dönüşümün ötesinde, Jübile bir topluluk duygusu ve hayırseverlik coşkusu yaratır. Bu dini etkinlik, büyük bir amaç için Roma'da bir araya gelen dünya çapındaki inananlarla yankı bulur.

İtalya Jübilesi, Kutsal Yıl olarak da bilinir, Katolik Kilisesi'nde genellikle her 25 yılda bir gerçekleşir.

YIL BOYUNCA SÜRECEK

2025 Jübile'si 24 Aralık 2024'te Kutsal Kapılar'ın açılışının bilinen ayiniyle başladı.

Bu günde Roma'nın dört büyük bazilikası - St. Peter's, St. John Lateran, St. Paul Outside the Walls ve St. Mary Major - Jübile yılı için kapılarını açacak.

2025 boyunca Jübile etkinliklerinin çoğu Vatikan'daki St. Peter Bazilikası ve St. Peter Meydanı'nda olacak.

Uzmanlar, yıl boyunca 20 milyona kadar hacı adayının burayı ziyaret edebileceğini öne sürüyor.