İtikaf tarihleri 2025 | İtikafa girilecek camiler listesi

Yağmur Uçar

Dinî bir terim olarak itikâf, akıl sağlığı yerinde ve ergenlik çağına gelmiş bir Müslümanın beş vakit namaz kılman bir mescitte ibadet/Allah’a yakınlık elde etme niyetiyle bir süre durması demektir.

İtikâfa giren kimse, camide yer, içer, uyur ve ihtiyacı olan şeyleri mümkün olduğu takdirde camide tedarik eder.

Tuvalete gitmek, abdest almak ve gerekli olduğunda gusletmek gibi tabiî ihtiyaçları için ise camiden dışarı çıkabilir.

Bulunduğu camide cuma namazı kılınmıyorsa, cuma namazını kılmak üzere başka bir camiye gidebilir.

Cenaze namazı için ise dışarı çıkamaz. Kendisine veya malına bir zarar geleceği korkusuna kapılması ya da zorla çıkarılması hâlinde başka bir camiye gitmek üzere içerisinde bulunduğu cami veya mescitten çıkabilir.

Bu zorunlu hâllerin dışında camiden çıkarsa itikâfı bozulur (Merğinânî, el-Hidâye, 1/129-131).

Hz. Peygamber’in (s.a.s.) Ramazan’da ve özellikle bu ayın son on gününde itikâfta bulunduğunu bildiren birçok hadis-i şerif vardır (Buhârî, İ‘tikâf, 1 [2025-2026]; Müslim, İ‘tikâf, 1-5 [1171-1172]).

Peki; 2025 itiraf ne zaman başlayacak? İstanbul'da itikafa girilecek camiler hangileri? İşte detaylar...

İTİKAF TARİHLERİ 2025

İtikaf Başlama Tarihi: 19 Mart 2025

İtikaf Bitiş Tarihi: 30 Mart 2025

İTİKAFA GİRİLECEK CAMİLER

İstanbul Müftülüğü, enderun usulü ve hatimle teravih namazı kılınacak, itikafa girilecek, Sakal-ı Şerif'in ziyaret edileceği, tefsirli mukabele yapılacak ve 7 gün 24 saat açık tutulacak camilerin isimlerini yayımladı.

Hazreti Muhammed'in sünnetini yerine getirmek isteyenler de 213 camide ramazanın son 10 günü itikafa girebilecek.

Yine kentteki 126 cami, ramazan boyunca 7 gün 24 saat ibadete açık tutulacak.

İşte semtlere göre itikafa izin verilen camiler...

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