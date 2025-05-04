İzmir merkezli mobilya devi konkordato ilan etti! Dünya devleri ile çalışıyordu

Haber Merkezi

Yükselen maliyetler ve finansmana erişimde yaşanan sıkıntılar nedeniyle her geçen gün bir firmanın daha konkordato başvurusunda bulunmasına neden oluyor.

Türkiye genelinde iflas ile burun buruna gelen bir dizi şirket arasına bu kez İzmir merkezli mobilya ve tekstil devi de dahil oldu.

Özellikle mobilya sektöründe öncü konumda yer alan Vita Bianca Grup yaşanan mali sıkıntılar nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu.

ÜÇ ŞİRKET İÇİN MÜHLET KARARI VERİLDİ

İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne yapılan başvurunun ardından, Vita Bianca Ahşap, Vita Bianca Mobilya ve Vita Mobilya Tekstil şirketleri hakkında bir yıllık kesin mühlet kararı verildi.

Karar kapsamında şirketlerin mal varlığı üzerindeki haciz işlemleri durduruldu ve konkordato komiseri atandı.

Pancar Organize Sanayi Bölgesi, Kısıkköy Mobilya Şehri ve İTOB Organize Sanayi Bölgesi’nde üretim yapan grubun uluslararası alanda Katar Airways gibi büyük markalar için üretim yaptığı da biliniyor.