Japonya'daki 'Twitter Katili' İdam Edildi: 9 Kişiyi Parçalara Ayırdı

Japonya'da 2022'den beri ilk idam...

34 yaşındaki seri katil Takahiro Shiraishi, 8’i kadın 1’i erkek olan kurbanlarını Twitter’dan tanıştıktan sonra öldürdü.

Zanlı, Ekim 2017’de Tokyo yakınlarında gözaltına alındı ve daha sonra cinayetleri itiraf etti.

Seri katilin sosyal medyadan intiharla ilgili paylaşım yapan kurbanları hedef aldığı, intihara meyilli kişileri ‘intihar etmene yardım edebilirim’ veya ‘beraber intihar edebiliriz’ mesajlarıyla kandırdığı öğrenildi.

İDAM EDİLDİ

Adalet Bakanı Keisuke Suzuki, infazın ardından yaptığı açıklamada, Shiraishi’nin işlediği suçları "soygun, tecavüz, cinayet, ceset parçalama ve gizleme" olarak sıraladı.

Suzuki, idam kararının verilmesinin ardından infazın yapılması sürecine ilişkin şu ifadeleri kullandı

“9 kurban darbedilmiş boğulmuş, öldürülmüş, yağmalanmış ve daha sonra parçalanan bedenleri kutulara konulmuş, bu kutular çöpe atılmış. Uzun bir süre dikkatli şekilde düşündükten sonra infaz emrini verdim.”

Kaynak: 1, 2