Jhon Duran’ın sahalara ne zaman döneceği belli oldu! İşte o tarih...

Fenerbahçe'de sakatlığı sebebiyle bir süredir sahalardan uzak kalan Kolombiyalı golcü Jhon Duran'ın sağlık durumu belli oldu.
Fenerbahçe'nin deplasmanda Benfica ile karşılaştığı Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş maçında oyuna sonradan giren Jhon Duran, son dakikalarda sakatlık geçirmişti.
Yıldız oyuncunun sahalara dönüş tarihi uzun süredir Fenerbahçeli futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.
Jhon Duran’ın sahalara ne zaman döneceği belli oldu. İşte dönüş tarihi...
2-3 hafta içinde sahalara dönmesi bekleniyor
Jhon Duran yaklaşık 2-3 hafta içinde sahalara dönecek. 21 yaşındaki futbolcu, iddiaların aksine ameliyat olmayacak.
Jhon Duran'ın, Süper Lig'de oynanacak Trabzonspor, Alanyaspor, Kasımpaşa ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak olan Dinamo Zagreb maçlarını kaçırması bekleniyor.