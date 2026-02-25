Juventus - Galatasaray maçı ŞİFRESİZ mi? GS Şampiyonlar Ligi maçı saati ve yayın kanalı...

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçında temsilcimiz Galatasaray, Juventus’a konuk olacak. Avrupa arenasında tur mücadelesi verecek sarı-kırmızılıların zorlu sınavı öncesinde maçın yayın saati, hangi kanalda ekrana geleceği ve şifresiz izlenip izlenemeyeceği soruları netleşti. İşte detaylar...
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turuna kalacak takımlar belli oluyor.
Play-off turu rövanş mücadelesinde temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Juventus ile karşı karşıya gelecek.
İlk maçta aldığı farklı galibiyetle avantaj yakalayan sarı-kırmızılılar, Torino’da turu garantilemek için sahaya çıkacak.
Avrupa arenasındaki bu kritik karşılaşma öncesinde milyonlarca taraftar maçın canlı yayın detaylarını merak ediyor.
Peki, Juventus - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
JUVENTUS - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Juventus ile Galatasaray arasındaki kritik rövanş karşılaşması 25 Şubat 2026 Çarşamba günü oynanacak.
Türkiye saati ile 23.00’te başlayacak mücadele, İtalya’nın Torino kentindeki Allianz Stadyumu’nda futbolseverlere heyecan dolu anlar yaşatacak.
Avrupa sahnesindeki önemli karşılaşmada düdük, Portekizli hakem Joao Pinheiro’da olacak.
Futbolseverlerin merakla beklediği dev maç, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.