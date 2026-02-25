İtikaf tarihleri 2026: İtikaf ne zaman, hangi gün başlayacak?

İtikâfın kelime anlamı; alıkoymak, hapsetmek, bir yerde kalmak demektir. Ramazan itikafı yapmak isteyenler hem tarihlerini hem de nasıl yapıldığını araştırıyor.

İtikaf, dünyevi her türlü şeyden uzaklaşmak ve yalnızca tövbeye istiğfara odaklanmak amacıdır.

Hz. Muhammed’in (sav) de Ramazan’ın son günlerinde itikafa girdiği rivayet edilir. Bu nedenle sünnet kabul edilir.

İtikafa giren kişi, niyet ederek camide kalır. Zorunlu ihtiyaçlar dışında camiden çıkmaz. Vaktini namaz, Kur’an okuma, dua ve zikirle geçirir.

Peki; bu sene itikaf ne zaman başlayacak? 2026 itikaf tarihleri ve detaylar...

İTİKAF NASIL YAPILIR

Dinî bir terim olarak itikâf akıl sağlığı yerinde ve ergenlik çağına gelmiş bir Müslüman’ın beş vakit namaz kılman bir mescitte ibadet/Allah’a yakınlık elde etme niyetiyle bir süre durması demektir.

İtikâfa giren kimse, camide yer, içer, uyur ve ihtiyacı olan şeyleri mümkün olduğu takdirde camide tedarik eder.

Tuvalete gitmek, abdest almak ve gerekli olduğunda gusletmek gibi tabiî ihtiyaçları için ise camiden dışarı çıkabilir. Bulunduğu camide cuma namazı kılınmıyorsa, cuma namazını kılmak üzere başka bir camiye gidebilir. Cenaze namazı için ise dışarı çıkamaz.

Kendisine veya malına bir zarar geleceği korkusuna kapılması ya da zorla çıkarılması hâlinde başka bir camiye gitmek üzere içerisinde bulunduğu cami veya mescitten çıkabilir. Bu zorunlu hâllerin dışında camiden çıkarsa itikâfı bozulur. (Merğînânî, el-Hidâye, 1/129-131)

İTİKAF TARİHLERİ 2026

Bu yıl Ramazan'ın son 10 günü olan itikaf süreci, Mart ayının ikinci haftasından itibaren Kadir Gecesi'ni de içine alacak şekilde yoğunlaşacak.

10 Mart'ta başlayacak olan son 10 gün, 19 Mart itibarıyla sona erecek.