Yapay zeka tahmin etti: İşte Juventus - Galatasaray maçının skoru

Bu akşam TSİ 23.00’te Torino’da oynanacak olan dev maç öncesi nefesler tutuldu.

İlk maçta RAMS Park’ta sergilediği muazzam oyunla rakibini 5-2 mağlup eden Galatasaray, her türlü galibiyet, beraberlik ve iki farklı mağlubiyette bile adını son 16 turuna yazdıracak.

Ev sahibi Juventus ise adeta bir krizin eşiğinde. Son 5 resmi maçında 4 mağlubiyet alan siyah-beyazlılar, taraftarı önünde bu kötü gidişatı durdurup 3 farklı galibiyetle turu çevirmenin planlarını yapıyor.

Ancak İtalyan ekibinde sakat ve cezalı oyuncuların çokluğu Teknik Direktör Thiago Motta'nın elini kolunu bağlıyor.

Dev maça saatler kala, yapay zeka Gemini’den skor tahmini aldık…

YAPAY ZEKADAN SKOR TAHMİNİ

Yapay zeka Gemini’ye göre, Şampiyonlar Ligi play-off rövanş mücadelesinde Galatasaray, İtalya deplasmanında Juventus ile 2-2 berabere kalacak.

Gemini, sarı-kırmızılıların toplamda 7-4’lük skor üstünlüğünü koruyacağını ve Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turuna yükseleceğini tahmin etti.

SIRADAKİ DURAK: LİVERPOOL MU, TOTTENHAM MI?

Temsilcimiz bu akşam turu geçtiği takdirde, gözler bir sonraki turda eşleşeceği dev rakiplere çevrilecek.

Galatasaray’ın olası rakipleri arasında İngiliz devleri Liverpool ve Tottenham bulunuyor.