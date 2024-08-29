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Kabul edildi: Uygulama tabanlı taksi nedir, nasıl olacak? Taksilerde yeni dönem...

Kabul edildi: Uygulama tabanlı taksi nedir, nasıl olacak? Taksilerde yeni dönem... İstanbul'un en kritik sorunlarından birisi olan "taksi", yeni bir sisteme geçiyor. Bu kapsamda, UKOME'de uygulama tabanlı taksi taşımacılığı kabul edildi. Peki, bu ne demek? Uygulama tabanlı taksi nedir, nasıl olacak? İşte detaylar...