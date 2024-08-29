Kabul edildi: Uygulama tabanlı taksi nedir, nasıl olacak? Taksilerde yeni dönem...

İstanbul gibi bir megakentte son zamanların en büyük sıkıntısı taksi...
Taksiciler yolcu beğenmiyor, taksiye binmek isteyenler araç bulamıyor.
Megakentte yaşayan vatandaşların taksi sorunu için düğmeye basıldı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'da yaşanan taksi sorununun çözülmesi için Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi’ni onayladıklarını açıkladı.
Bu sistemi ilk kez kullanacak olan vatandaşlar, "Uygulama tabancı taksi nedir, nasıl olacak" sorularını gündeme taşıdı.
Takside yeni dönem: Uygulama tabanlı taksi taşımacılığı nedir, nasıl kullanılır? Yanıtı haberimizde...
İSTANBUL'DA YENİ TAKSİ SİSTEMİ
stanbul'un kronik sorunu taksi konusunda beklenen adım atıldı.
Çarşamba günü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun yaptığı açıklamalar doğrultusunda uygulama tabanlı taksi uygulaması UKOME'de onaylandı.
UYGULAMA TABANLI TAKSİ SİSTEMİ NEDİR
Uygulama üzerinden taksi kullanımı, vatandaşlar arasında gittikçe yaygınlaşıyor.
Çeşitli şirketlerin aplikasyonları üzerinden taksi çağıran vatandaşlar, gidecekleri konumu işaretliyor ve ödeyecekleri ücrete kadar detayları görebiliyor.
Taksiciler de müşterinin bilgilerini görerek onaylıyor.
Bu teklif kapsamında uygulama bazlı ulaşım sağlayan kurumsal şirketlerin faaliyetlerinin yasal çerçeveye oturtulması planlanıyor.
Dijital kayıt sistemi sayesinde güvenlik ve şeffaflık sağlanırken, vergi kayıplarının da önüne geçiliyor. Bu uygulamanın yaygınlaşmasıyla birlikte, İstanbul'da yıllık 1 milyar dolar civarında vergi getirisinin sağlanabileceği belirtildi.