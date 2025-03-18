Kaç paraya zekat düşer? 80 gr altın ne kadar, kaç TL 2025?

Yağmur Uçar

Zekât, dinen zenginlik ölçüsü kabul edilen miktarda (nisap) mala sahip olan kimselerin Allah rızası için muayyen kişilere vermesi gereken belli miktarı ifade eder.

Zekâtın farz olması için; malların nisaba ulaşması yanında nâmî (hakikaten ya da hükmen üreyici/artıcı) olması, sahip olunduğu andan itibaren üzerinden bir yıl geçmesi, bir yıllık borcundan ve aslî ihtiyaçlardan fazla olması gerekir.

Zekât vermek kişiyi kalben, ruhen ve manen arındırır. Nitekim Kur'ân-ı Kerîm’de şöyle buyrulmaktadır: “Onların mallarından zekât al ki onları temizleyesin ve arındırasın…” (et-Tevbe, 9/103);

Ramazan vesilesi ise zekat hesaplama bilgileri de merak konusu oldu.

Zekatın kaç liraya denk geldiği araştırılırken, "80 gram altın kaç TL" sorusu da gündemde.

Peki; zekat nasıl hesaplanır? İşte zekat hesaplama ayrıntıları...

ZEKAT NASIL HESAPLANIR

Nisap, zekâtla yükümlü olmak için esas alınan zenginlik ölçüsüdür. Bu ölçü, altında 20 miskal (80.18 gr.), devede 5, sığırda 30, koyun ve keçide 40 adettir.

Zekâtta asıl olan, kişinin zekâtını vakti geldiğinde bir an önce vermesidir. Bununla birlikte kişi zekâtını yıl içinde taksitle de ödeyebilir (bkz. İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, 2/271-272).

Zekâta tabi mallardan, sadece o zekât yılına ait olan birikmiş borçlar, vadesi o yıl içinde dolmuş veya dolacak olan ve dolayısıyla o zekât yılı içinde hemen ödenmesi gereken borçlar düşülmelidir.

DİYANET ZEKAT HESAPLAMA MOTORU

80 GRAM ALTIN KAÇ TL

Gram altının bugünkü alış fiyatı 3,577,45 TL, satış fiyatı 3,577,91 TL'dir. Gram altın fiyatı en son 18.3.2025 16:52:55 tarihinde güncellenmiştir. Bu kapsamda, 80 gram altın fiyatı 286232,48 TL'dir.