Kaçıran üzülür! Ford, 3 model için sıfır faiz kampanyası başlattı

Haber Merkezi

Türkiye’de son dönemde otomobil fiyatlarının sabit kalması, sıfır araç almak isteyenler için önemli bir fırsat oluşturdu.

Ellerindeki stokları eritmek isteyen otomobil bayileri ise bu süreçte cazip kredi kampanyaları sunmaya devam ediyor.

Bu fırsatlardan biri de Ford’dan geldi!

Özellikle ticari araçlarıyla bilinen Ford, binek otomobil almak isteyen müşterileri için yeni bir finansman avantajı sunuyor.

Ford Kuga, Puma ve Focus modellerinde geçerli olan bu kampanya kapsamında, belirlenen şartları sağlayan müşteriler faizsiz kredi imkanıyla araç sahibi olabilecek.

300.000 TL FAİZSİZ KREDİ

1 – 31 Mart tarihleri arasında geçerli olan kampanya kapsamında 300.000 TL’ye kadar faizsiz kredi imkanı sunuluyor.

Puma, Kuga ve Focus model araçlara özel bu avantaj, 12 ay taksit seçeneği ile Ford yetkili satıcılarında müşterileri bekliyor.

İşte Ford fiyat listesi:

PUMA

SUV, 1.0L EcoBoost 125PS, 6 İleri Manuel, Benzin/HibritTitanium - 1.427.800 TL

SUV, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/HibritTitanium - 1.645.600 TL

SUV, 1.0L EcoBoost 155PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/HibritST-Line X - 1.841.800 TL

KUGA

SUV, 1.5L EcoBoost 186PS, 8 İleri Otomatik, BenzinST-Line X - 2.623.400 TL

SUV, 1.5L EcoBoost 186PS, 8 İleri Otomatik, BenzinST-Line - 2.498.300 TL

SUV, 1.5L EcoBoost 186PS, 8 İleri Otomatik, BenzinTitanium - 2.204.200 TL

FOCUS

Sedan, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, DizelYeni Titanium Stil - 1.847.500 TL

Sedan, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, DizelYeni Titanium X - 1.942.000 TL

Station Wagon, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, DizelYeni Titanium X - 2.055.400 TL

Station Wagon, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, DizelYeni Active Stil - 1.946.800 TL

Station Wagon, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, DizelYeni Active X - 2.038.200 TL

Hatchback, 1.0L EcoBoost 155PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/HibritYeni Active Stil - 1.754.700 TL

Hatchback, 1.0L EcoBoost 155PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/HibritYeni Active X - 1.868.100 TL

Station Wagon, 1.0L EcoBoost 155PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/HibritYeni Active X - 2.194.700 TL

Hatchback, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, DizelYeni Active Stil - 1.922.600 TL

Hatchback, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, DizelYeni Active X - 2.024.700 T