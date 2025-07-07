Kadınların başı dertte: Yedikçe tüy fışkırtıyor...

Yaz geldi, tüyler daha görünür oldu.

Özellikle kadınların kabusu olan tüyler, estetik açıdan hoş bulunmuyor.

Öyle ki, bazı kadınlar "aşırı tüylenme" ile de mücadele ediyor.

Kadınlarda normalin üzerinde tüylenme, genellikle androjen (erkeklik hormonu) seviyelerindeki artışla ilişkilidir. Özellikle polikistik over sendromu (PCOS) olan kadınlarda bu durum daha sık görülür.

Bilim insanlarına göre, yeme alışkanlıkları da hormon dengesini ciddi biçimde etkileyebiliyor.

FAST FOOD TÜYLENDİRİYOR

Harvard Tıp Fakültesi’ne bağlı bir çalışmaya göre, yüksek yağ ve yüksek karbonhidrat içeren fast food ürünleri, insülin direnci gelişimine neden oluyor.

İnsülin direnci ise, yumurtalıklarda testosteron üretimini artırarak kadınlarda tüylenmeyi tetikleyebiliyor.

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği'nin raporuna göre, işlenmiş gıdalarla beslenen kadınlarda hirsutizm görülme sıklığı %35’e kadar çıkabiliyor.