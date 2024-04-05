Kadir Gecesi 41 kere okuyun, dileğinize kavuşun... Kadir Gecesi indirilen Kadir Suresi, birçok fazilet barındırır. Dileği olan kişiler ise 41 kere bu duayı okuyarak dileğine kavuşacağı Hadis-i Şerif içerisinde geçmektedir.

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Kadir Suresi, Kur'an'ın 97. suresidir ve Mekke döneminde inmiştir. Bu sure, Kadir Gecesi olarak da bilinen Ramazan ayının son on gününde özellikle okunan ve büyük önem verilen bir suredir.

Sure, 5 ayetten oluşur ve Kadir Gecesi'nin faziletini, önemini ve bereketini vurgular.

Bir kimse Kadir Suresini okursa gönülden istediği bir dileği yerine getirilir. Cuma gecesinde bu sureyi okuyan kişilerin Hz. Muhammed'i rüyasında göreceğinden bahsedilmektedir.

Bir dileği olan kişi bu sureyi 41 defa okursa dileği gerçekleşmektedir.

Kadir Gecesinde Kadir Suresini 41 kere okumak, Allah katında tüm günahların affedilmesini sağlar.

İşte Kadir Suresi'nin Arapça metni ve Türkçe anlamı:

-Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.

1. İnnâ enzelnâhu fî leyletil kadr.

2. Ve mâ edrâke mâ leyletul kadr.

3. Leyletul kadri hayrun min elfi şehr.

4. Tenezzelul melâiketu ver rûhu fîhâ bi izni rabbihim min kulli emrin.

5. Selâmun, hiye hattâ matlaıl fecr.

Şüphesiz, biz onu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu bilir misin? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selamettir.