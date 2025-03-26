Kadir Gecesi ibadetleri: Okunacak dualar ve çekilecek zikirler...

Yağmur Uçar

Kadir Gecesi, Kur’an-ı Kerim’de özel olarak anılan tek gecedir. Kadir Suresi’nde şöyle buyrulur:

"Biz onu (Kur’an’ı) Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen ne bileceksin? Kadir Gecesi, bin aydan daha hayırlıdır..." (Kadir Suresi, 97:1-3)

Kur’an’ın indirilmeye başlandığı gece olduğu için İslam’daki en kutsal gecelerden biridir.

Dua ve ibadetlerin kabul edildiğine inanılır.

Öyle ki, meleklerin yeryüzüne indiği ve esenlik dolu bir gece olduğu bildirilir.

Bu önemli geceyi ibadetle geçirecek olanlar, yapılması gerekenleri araştırıyor.

Peki, Kadir Gecesi'nde hangi dualar okunur? İşte dualar ve zikirler...

KADİR GECESİ DUASI

Bu gece için özel bir dua vardır. Bu dua, Hazreti Aişe'nin rivayet ettiği şekilde şöyle okunabilir:

"Allahümme inneke afüvvün tühibbü'l-afve fa'fu annî."

Anlamı: "Allah'ım! Sen affedicisin, affı seversin, o halde beni affet."

Kadir Gecesi'nde, özellikle İhlas Suresi ve Fatiha Suresi çok kıymetli kabul edilir. İhlas Suresi'nin 3'lü, 7'li, 11'li veya 21'li gibi rakamlarla okunması önerilir. Bu sureler, Allah'a yakınlaşmayı sağlayan önemli surelerdir.

Kur'an'da yer alan Rabbena (Ey Rabbimiz) duaları da Kadir Gecesi'nde okunması faydalı dualardandır.

KADİR GECESİ ZİKİRLERİ

Kadir Gecesi'ni değerlendirmek için Allah'ı zikretmek çok önemlidir.

Kadir Gecesi'nde bir Sübhanallah, bir Elhamdülillah, bir La ilahe illallah söylemek 700 bin tesbih, tahmid ve tehlilden kıymetlidir.

"Subhanallah", "Elhamdülillah", "Allahu Ekber" gibi kelimelerle sürekli zikir yapılabilir. Bu zikirlerin de sayılı bir şekilde yapılması önerilir, örneğin 33 defa "Subhanallah", 33 defa "Elhamdülillah" ve 34 defa "Allahu Ekber" denebilir.

KADİR GECESİ NAMAZI

Kadir gecesinde ikişer rekat şeklinde kılınacak dört rekatlık namaz şu şekilde tarif ediliyor:

Evvelâ iki rekat Kadir gecesi namazı için niyet edilecek.

Her rekatta Fâtiha’dan sonra yedi kere İhlâs-ı şerîf okunacak.

Selâm verdikten sonra yetmiş kere istiğfar (Estağfirullah el-azim) edilecektir.

İstiğfar ettikten sonra iki rekat Kadir gecesi namazı için niyet edilip şu şekilde namaz kılınıyor:

Her rekatta Fâtiha’dan sonra üç kere İhlâs ve selâmdan sonra şu duâ okunacak:

Okunuşu: “Sübhâne men hüve kâimun yesheru sübhâne men hüve dâimun lem yezel sübhâne men hüve hâfizun lē yağfele sübhâne men hüve cevâdun lē yeb[k]halu sübhâne men hüve rahîmun lē yağcelu sübhanallâhi velhamdu lillēhi ve lē ilēhe illallâhu vallâhu ekberu ve lē havle ve lē kuvvete illē billēhil aliyyil azîm. Sübhane yâ alîmu ya azîmuğfirliyezzenbel azîm."

Anlamı: “Dâimâ ayakta ve uyanık olan zâtı tesbih ederim. Dâimâ vâr olan zâtı tesbih ederim. Hiçbir zaman gâfil olmayıp dâimâ muhafaza eden zâtı tesbih ederim. Cömert olup cimrilik yapmayan zâtı tesbih ederim. Cezâlandırmada acele etmeyip merhametle muâmele eden zâtı tesbih ederim. Allah’ı tesbih ederim, hamd Allah’a mahsustur, Allah’tan başka ilâh yoktur, Allah en büyüktür. Güç ve kuvvet ancak yüce ve azamet sahibi Allah’ın tevfîki iledir. Sen’i tesbih ederim ey Alîm, Sen’i tesbih ederim ey Azîm! Benim pek büyük olan günahlarımı mağfiret eyle!”