Kadir Gecesi'nde yapılacak ibadetler: İşte Diyanet’in tavsiyeleri

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Bu yıl Kadir Gecesi, 26 Mart Çarşamba günü idrak edilecek.

Kadir Gecesi, Kur’ân-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve ibadetlerin en faziletli olduğu gece olarak müslümanlar için büyük bir öneme sahiptir.

Meleklerin ve Cebrail (aleyhisselam)’in yer yüzüne indiği, Allah’ın rahmetinin bol olduğu, duaların kabul olduğu mübarek bir gecedir.

Bu geceyi ibadetle geçirmek isteyenler Diyanet’in tavsiyelerini merak ediyor. İşte Kadir Gecesi’nde yapılacak ibadetler…

KADİR GECESİ YAPILACAK İBADETLER DİYANET

Diyanet, Kadir Gecesi'ni ibadetle geçirmek isteyenler için şu önerilerde bulunmaktadır: