Kadir Gecesi'nde yapılacak ibadetler: İşte Diyanet’in tavsiyeleri

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Bu yıl Kadir Gecesi, 26 Mart Çarşamba günü idrak edilecek.
Kadir Gecesi, Kur’ân-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve ibadetlerin en faziletli olduğu gece olarak müslümanlar için büyük bir öneme sahiptir.
Meleklerin ve Cebrail (aleyhisselam)’in yer yüzüne indiği, Allah’ın rahmetinin bol olduğu, duaların kabul olduğu mübarek bir gecedir.
Bu geceyi ibadetle geçirmek isteyenler Diyanet’in tavsiyelerini merak ediyor. İşte Kadir Gecesi’nde yapılacak ibadetler…
KADİR GECESİ YAPILACAK İBADETLER DİYANET
Diyanet, Kadir Gecesi'ni ibadetle geçirmek isteyenler için şu önerilerde bulunmaktadır:
- Kur’an’ın indirildiği Kadir Gecesi’nde hayat kitabımız Kur’an’la irtibatımızı gözden geçirelim.
- Yaratılış gayemizi tefekkür edip Rabbimizle kulluk ahdimizi tazeleyelim.
- İbadet ve taatle, zikir ve tesbihle, tevbe ve istiğfarla bu mübarek geceyi ihya edelim.
- Salgından ve her türlü maddi ve manevi hastalıktan şifa bulmak için Rabbimize yalvaralım.
- Sevgili Peygamberimizin bu gece yapılmasını tavsiye ettiği şu duayı dilimizden düşürmeyelim: “Allah’ım! Sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affeyle!