Kadir Gecesinin tayini hakkındaki rivayetler nasıl anlaşılmalıdır? Kadir Gecesinin tayini hakkındaki rivayetler nasıl anlaşılmalıdır sorusuna cevap arayan vatandaşlar Din İşleri Yüksek Kurulu'na bu soruyu yönelttiler. İşte kurulun bu soruya verdiği yanıt..

Vatandaşlar dini açıdan cevabını merak ettiği soruları Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun resmi internet sitesi üzerinden sorarak meraklarını giderebiliyor.

Birçok vatandaş tarafından araştırılan ve merak edilen bir sorunun cevabını sizler için seçtik.

Kadir gecesinin idrak edileceği bugün kadir gecesi hakkında aramalar hız kazandı. Vatandaşlar "Kadir Gecesinin tayini hakkındaki rivayetler nasıl anlaşılmalıdır?" sorusuna yanıt arıyor.

Bu sorunun cevabını merak edenler Din İşleri Yüksek Kurulu'nun sitesinden bu soruya yanıt aradılar. İşte kurulun bu soru hakkında verdiği cevap..

Soru

Kadir Gecesinin tayini hakkındaki rivayetler nasıl anlaşılmalıdır?

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun yanıtı

Kadir Gecesi Kur’an’da belirtildiğine göre, içerisinde Kadir Gecesi bulunmayan bin aydan daha hayırlıdır. Kur’an, Ramazan ayında (Bakara, 2/185) ve bu gecede indirilmiştir (Kadr, 97/1). Kadir gecesinin Ramazan ayında olduğu kesindir. Ancak hangi güne tekabül ettiği konusunda farklı rivayetler vardır. Zirr b. Hubeyş anlatıyor: “Ubey b. Ka’b’a; (r.a.) İbn Mes’ud’un, (r.a.) ‘Senenin bütün gecelerini ihya eden kimse kadir gecesine tesadüf edebilir.’ sözünü hatırlattığımda, bana şu cevabı verdi: ‘Kendisinden başka ilah olmayan Yüce Allah’a yemin olsun ki, kadir gecesi Ramazan ayındadır. Kadir gecesi; Resûlullah’ın (s.a.s.) bize namaz kılmamızı emir buyurduğu gecedir. O da Ramazan’ın 27. gününün gecesidir. O gecenin alameti, o gecenin sabahında güneşin beyaz ve ışınları gözü almayacak şekilde doğmasıdır’” (Müslim, Salâtü’l-Müsâfirîn, 179). Abdullah b. Ömer’den gelen bir rivayette Hz. Peygamber (s.a.s.), “Kadir gecesini aramak isteyen 27. gecede arasın.” (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, VIII, 426) buyurmuş, böylece 27. geceyi ibadet ve zikirle uyanık olarak geçirmemizi tavsiye etmiştir. Kadir gecesinin Ramazan ayının 27. gecesinde olduğu (Müslim, Salâtü’l-Müsâfirîn, 179-180) genel kabul görmüş olmakla birlikte, Ramazan’ın son on gününün tek gecelerinde (Müslim, Sıyâm, 207) veya son yedi gecesinde aranması ile ilgili farklı rivayetler de vardır (Müslim, Sıyâm, 205-206). Dolayısıyla Ramazan’ın son gecelerini Kadir gecesiymiş gibi değerlendirmek gerekir.