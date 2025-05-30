Kahvaltıdan önce 2 tane tüketin, kan şekerini dengeleyin

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Yaz meyvelerinin baş tacı kayısı, yalnızca taze haliyle değil, kuru haliyle de sağlık deposu olmaya devam ediyor.

Özellikle kahvaltıdan önce tüketildiğinde etkileri daha da artan kuru kayısı, hem diyet yapanların hem de sindirim sorunları yaşayanların vazgeçilmez tercihi haline geldi.

Beslenme uzmanları, sabah aç karnına 2 adet kuru kayısı tüketmenin sağlık açısından oldukça faydalı olduğunu belirtiyor.

İşte sabahları aç karnına kuru kayısı yemenin faydaları:

AÇ KARNINA 2 KURU KAYISI YEMENİN FAYDALARI