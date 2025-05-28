Kahve içmeden güne başlayamayanlara kötü haber! Bakın neye yol açıyor...

Haber Merkezi

Birçok kişi için sabah kahvesi vazgeçilmez bir rutin.

Ancak uzmanlar, güne kahveyle başlamanın sağlık üzerindeki etkileri konusunda uyarıyor.

Özellikle aç karnına içilen kahve, uzun vadede çeşitli sorunlara yol açabiliyor.

Beslenme uzmanları, sabah saatlerinde vücudun hala dinlenme modunda olduğunu ve mide asidinin yüksek seviyelerde seyrettiğini belirtiyor.

Bu durumda tüketilen kafein, mide astarını tahriş edebilir ve reflü, mide yanması gibi rahatsızlıkları tetikleyebilir.

Ayrıca yapılan araştırmalar, kahvenin kortizol (stres hormonu) seviyesini artırabileceğini gösteriyor.

Sabah saatlerinde doğal olarak yüksek olan bu hormonun kahveyle daha da yükselmesi, gün içinde stres düzeyinin artmasına neden olabilir.

Güne bir bardak su ile başlamak, ardından hafif bir kahvaltı yapmak ve kahveyi bir süre sonra tüketmek, sindirim sistemi ve genel sağlık açısından daha faydalı olabilir.

Kahvenin ölçülü tüketimi elbette birçok fayda sağlayabiliyor. Ancak bağımlılık haline gelen ve aç karna içilen kahvenin, uzun vadeli etkileri göz önünde bulundurulmalı.