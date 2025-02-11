Kalemlerin arkasındaki sıvı bakın işe yarıyormuş...

Hüseyin Topuz

Tükenmez kalemler, günlük hayatımızda en sık kullandığımız yazı araçlarından biridir.

Basit gibi görünse de iç yapısında mürekkebin akışını düzenleyen ve yazım kalitesini artıran çeşitli mekanizmalar bulunur.

Bu mekanizmalardan biri de kalemin arkasında yer alan sıvıdır. Peki, bu sıvının görevi nedir ve kalemin çalışma prensibi üzerindeki etkisi nasıl olur?

İşte tükenmez kalemlerin arkasındaki sıvının işlevi...

Tükenmez kalemlerin arkasındaki sıvı genellikle mürekkep sızmasını önlemek ve basınç dengelemesi sağlamak için kullanılır.

Bu sıvı, genellikle gres yağı veya silikon bazlı bir madde olup, mürekkebin akışını kontrol altında tutarak kalemin daha verimli çalışmasına yardımcı olur.

Özellikle basınçlı kartuş kullanan kalemlerde, bu sıvı mürekkebin geri kaçmasını engeller ve yazımın düzgün olmasını sağlar.

Kısacası bu sıvı, mürekkebin kurumamasını sağlayarak kalemin daha uzun ömürlü olmasını sağlar.