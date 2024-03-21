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Kamu bankası promosyonları 2024: Ziraat, Halkbank, Vakıfbank promosyon ücretleri

Kamu bankası promosyonları 2024: Ziraat, Halkbank, Vakıfbank promosyon ücretleri Kamu bankalarının emekli promosyon ücretleri belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kamu bankaları bu yılki promosyon ödemelerini 8 bin ile 12 bin lira arasında belirledi." açıklamasını yaptı. Bu kapsamda hangi bankanın ne kadar promosyon vereceği merak konusu oldu. İşte Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank güncel promosyon ücretleri...