Kamu bankası promosyonları 2024: Ziraat, Halkbank, Vakıfbank promosyon ücretleri

Bankaların promosyon kampanyaları devam ediyor.
Emekli vatandaşlar, maaşlarını taşımaları koşuluyla bankalardan promosyon ödemesi alıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamu bankalarının promosyon ücretlerini açıkladı.
Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın emeklilere 8-12 bin lira arasında promosyon ödemesi yapacağı duyuruldu.
Peki emekli banka promosyonları ne kadar? Ziraat Bankası, Halkbak, Vakıfbank ne kadar promosyon ücreti verecek? İşte detaylar...
Kamu bankaları promosyon ücretleri 2024
Kamu bankalarının yeni emekli promosyon rakamlarını açıklayan Erdoğan, "Kamu bankalarımız bu yıl ki promosyon ödemelerini 8 ila 12 bin lira olarak belirledi. Emeklilerimiz maaşları aldıkları yerlerden bu ödemeleri alabilecekler. Yeni banka promosyonlarının emeklilerimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi
Maaşlarını taşımak isteyenler bankaya bildirim yapmak zorunda. Bildirim banka şubelerinden veya e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.
Bankalar maaşa göre promosyon verdiklerinden, şubeden bilgi almak gerekiyor.
Daha avantajlı bir promosyon olması durumunda taahhüt süresi dolmadan da banka değişikliği yapılabiliyor. Ancak mevcut bankada kalınan sürenin promosyonu alınıyor, kalanını ise iade ediliyor.