Kan grubunuz kişiliğinizi yansıtıyor! Kan grubunuza göre kişilik özellikleriniz bakın nelermiş... Japon bilim insanları şaşırtan bir araştırmaya imza attı. Araştırmacılar kan grubunun kişilik üzerindeki etkilerini bir bir açıkladılar. İşte, kan grubunuza göre kişilik tipiniz…

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Japon bilim insanları, kan grubunun kişiliğimiz üzerindeki etkisini merak ederek detaylı bir araştırma için kolları sıvayarak şaşırtıcı bir sonuca imza attılar.

Bir zamanlar yalnızca kan alma hemşirelerinin aşina olduğu Ketsueki-gata sayesinde Japon profesör Tokeji Furukawa tarafından kan gruplarına göre kişilik analizinin mümkün olabileceği hakkında araştırma gerçekleştirdi.

Hiçbir bilimsel kanıt olamamasına rağmen Japon profesörün iddiaları özellikle Japon kültüründe tamamen benimsenmiştir.

Furukawa’nın çalışmasına göre bilindiği üzere dört ana kan grubu, antijenlerine göre birbirinden ayrılır. Antijenler kırmızı kan hücrelerinin yüzeyinde bulunur ve bağışıklık sistemimizin ne kadar etkili çalıştığını belirlemeye yardımcı olur. İmmünoloji ile bağlantı, yüzyıllardır sağlık eğitimi araştırmacılarının kişisel sağlık düzenleri ile kan grupları arasında bir korelasyon kurmasına neden olmuştur.

İşte, Japon profesöre göre kan grubunun kişiliğimiz üzerindeki etkileri…

A Grubu

Ciddi, yaratıcı, mantıklı, içine kapanık, sabırlı ve sorumlu, inatçı ve gergin

B Grubu

Tutkulu, doğal, yaratıcı, güçlü, bencil, sorumsuz, affetmeyen ve dengesiz

AB Grubu

Soğukkanlı, kontrollü, rasyonel, uyarlanabilir, eleştirel, kararsız, unutkan ve sorumsuz

0 Grubu

Kendine güvenen, kararlı, iradeli, sezgisel, benmerkezci, soğuk, öngörülemez ve potansiyel bir işkolik