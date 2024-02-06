KANDİL NAMAZLARI | Miraç Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? 6 Şubat Salı günü idrak edilen Miraç Kandili'nde ibadetini yerine getirmek isteyenler, beş vakit namaz kılıyor. Peki, kandil namazı nasıl kılınır? Miraç Kandili namazına nasıl niyet edilir, kaç rekat kılınır? Kılınışı haberimizde...

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İslam alemi için kutsal olan kandil günleri, ibadetlerin hassasiyetle yerine getirildiği günlerdir.

Kandili ibadetle geçirecek olanlar, beş vakit namazını dua ve tesbihatla taçlandırır.

Kandil günü kılınacak namaz, Müslümanların özellikle araştırdığı konudur.

Miraç Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekattır gibi sorular gündeme gelmektedir.

Dini geceler akşam ezanı ile başlayacağı için Miraç Kandili'nde namaz kılacaklar akşam ezanıyla namaz kılabilirler.

Miraç Kandili'ne özel kılınacak namaz, arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, kandil namazı nasıl kılınır? Miraç Kandili namazı kaç rekattır? İşte detaylar...

Miraç Kandili namazı nasıl kılınır?

Miraç Kandili için belirli bir farz namazı bulunmamaktadır. Bununla birlikte, bu geceyi ibadetle geçirmek, Kur'an okumak, dua etmek, sadaka vermek ve nafile namaz kılmak gibi ibadetler yapmak tavsiye edilir.

Miraç Kandili'nde nafile namazlar kılınabilir.

Teheccüd Namazı: Gece uykudan kalkıp teheccüd olarak da adlandırılan bu namazı kılmak, Miraç Kandili'nde oldukça makbuldür. Peygamber Efendimiz'in (s.a.v) bu geceyi ibadetle geçirdiği rivayet edilir.

Gece Namazı (Vitir Namazı): İslam'da gece kılınan namazlar arasında yer alan bu namazı da Miraç Kandili'nde kılabilirsiniz.

Duha Namazı: Sabah ile öğle arasında kılınan bu namaz da nafile namazlar arasındadır ve Miraç Kandili'nde tercih edilebilir.

Tevbe Namazı: Günahlarından tövbe etmek ve ibadet etmek isteyenler için tercih edilebilir bir nafile namazdır.

Salat-ı Tefriciye: Bu namaz, Peygamber Efendimiz (s.a.v)'in ruhunu şereflendirmek için kılınır ve Miraç Kandili'nde tercih edilen bir ibadettir.