Kanıtlandı: Çocukları alnından öpmek bakın ne etki yaratıyor...

Yağmur Dinç

Öpücük, sevgiyi ve bağı fiziksel olarak hissetmenin ve hissettirmenin bir yoludur.

Özellikle anneler ve babalar, çocuklarını sıklıkla öperler.

Aslında bu durum içlerinden gelse de, bilimsel olarak da fayda sağladığı kanıtlanmıştır.

Öyle ki, çocukları alnından öpmek ciddi etkilere vesile olmaktadır.

Efendimiz çocukları her zaman anlından öpmüştür ve günümüz psikologları ve bilim insanları da aynen bunu onaylamaktadır.

İşte çocuğu alnından öpmenin faydaları...

FAYDALARI İNANILMAZ

Alından öpmek, çocuğa sevgi dolu bir temas sunar ve aranızdaki bağı güçlendirir.

Çocuğunuzu alnından öperseniz, epifiz bezini ve buna bağlı olarak da hipofiz bezini aktifleştirirmiş olursunuz.

Alnından öpülen çocuklar, kendilerini daha güvende hisseder ve anneleriyle daha güçlü bir bağ kurarlar. Bu fiziksel temas, çocuğun özgüvenini artırır ve sosyal becerilerini geliştirir.