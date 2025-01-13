Kapanın elinde kalıyor! Milli Emlak duyurdu: 16 bin lirası olan tapu sahibi oluyor

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Milli Emlak tarafından uygun fiyata yapılan arsa satışları milyonların takibinde yer alıyor. Söz konusu uygun fiyatlı fiyatlarla, hazine arazileri, bağ, bahçe ve tarla gibi taşınmazlar, ihaleye çıkarılarak yatırım yapmak isteyen vatandaşlara büyük fırsatlar sunuyor.

Özellikle son dönemlerde yaşanan konut fiyatlarındaki artış nedeniyle alternatif yatırım arayışına girenler için Milli Emlak’ın uygun fiyatlı arsa seçenekleri dikkat çekiyor.

Son yapılan duyuruda ise 647 metrekare yüzölçümü ile satışa çıkarılacak olan o arsa dikkat çekti. 16 bin liradan satışa çıkarılan arsa yatırımcıların kısa sürede odağı haline geldi.

KAPANIN ELİNDE KALIYOR!

Milli Emlak tarafından satışa çıkarılan uygun fiyatlı taşınmazlar yatırımcıların odağı olmaya devam ederken 16 bin TL’lik satış fiyatıyla Erzurum’un İspir ilçesindeki arazi için ihale bugün itibariyle başladı.

SATIŞA ÇIKAN ARSANIN DETAYLARI

Tahmini İhale Bedeli: 16.200 TL

Teminat Bedeli: 3.240 TL

Yüzölçümü: 647,41 m²

İhale Yeri: Erzurum / İspir