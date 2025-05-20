Kapıya asın, yaz boyu rahatlayın! Arılar bundan nefret ediyor

Haber Merkezi

Birçok kişi arıları sadece bal üreten sevimli böcekler olarak tanır.

Oysa bu minik canlılar, dünya ekosistemi ve gıda güvenliği açısından hayati bir rol üstleniyor.

Dünya genelinde 20.000’den fazla arı türü bulunuyor ve bu türlerin çoğu, farkında olmadan tarımın bel kemiğini oluşturuyor.

Bu nedenle arıları evlerden uzaklaştırırken zarar vermemeye özen gösterilmelidir.

İşte arıları evlerden uzaklaştırmaya yardımcı olan en etkili yöntem:

BİR TANE POŞET YETİYOR

Son dönemlerde birçok fırından temin edilebilen kahverengi kağıt poşetler, arıları evlerden uzaklaştırma konusunda oldukça etkili.

Poşeti hafifçe şişirip kapıya asın. Böylece arılar poşeti görünce uzaklaşacaktır.

Çünkü bu poşetler eşek arısı yuvalarına benzer. Eşek arıları, arıların doğal düşmanlarıdır ve bu sahte eşek arısı yuvası arıların bölgeye girmesini engeller.

Özellikle dişi arılar, çatışmadan kaçınmak için bu tür alanlardan uzak duruyor.