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Kar Nedeniyle Ertelenmişti! Ehliyet Sınavlarında Yeni Tarih...

Kar Nedeniyle Ertelenmişti! Ehliyet Sınavlarında Yeni Tarih... İstanbul'da kar yağışı nedeni ile ertelenen MTSK sınavlarına girecek olan adaylar, yeni sınav tarihini öğrenmek istiyor. Bu kapsamda, "2025 ehliyet sınavları ne zamana ertelendi" sorusu merak ediliyor. İşte yeni ehliyet sınavı tarihleri...