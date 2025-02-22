Kar Nedeniyle Ertelenmişti! Ehliyet Sınavlarında Yeni Tarih...

Yağmur Uçar
İstanbul, kar yağışının etkisi altına girmeye devam ederken, olumsuz hava koşulları kentteki eğitim ve sınav faaliyetlerini aksatmaya başladı.
-23 Şubat 2025 tarihlerinde, İstanbul genelindeki çeşitli kurs ve merkezlerdeki sınavlar ve eğitimler iptal edildi.
Bu tarihlerde ehliyet sınavına girecek olan adaylar, yeni takvimi sorguluyor.
Peki; ehliyet sınavı ne zamana ertelendi, ne zaman yapılacak? İşte detaylar...
EHLİYET SINAVI NE ZAMAN 2025
Ertelenen ehliyet sınavlarının yeni tarihiyle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. İstanbul Valiliği ve Milli Eğitim Bakanlığı, hava koşullarını değerlendirerek önümüzdeki günlerde yeni sınav tarihlerini duyuracak.