Kara para avcıları hazırlanın! MASAK personel alıyor: Başvuru ve sınav tarihi... Hazine ve Maliye Bakanlığı merkez teşkilatı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığında 40 personel istihdam edilecek.

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MASAK, son dönemle oldukça öne çıkan kurumlardan birisi oldu.

Vergi kaçırma, kara para aklama, şüpheli işlemler denilince akla gelen MASAK, Dilan Polat ve ailesi ile ilgili soruşturmasıyla gündeme geldi.

Daha önce de birçok rapor hazırlayan ve aydınlatan MASAK, personel ilanı yayımladı.

Sınavla personel alacak olan MASAK, Resmi Gazete'de duyurdu.

MASAK sınavı 2024

Giriş sınavı, 2 Mart 2024'te, yazılı ve sözlü olmak üzere, klasik usulle gerçekleştirilecek.

MASAK personel başvurusu

Başvurular, 15-26 Ocak 2024 tarihlerinde, e-Devlet sisteminden Hazine ve Maliye Bakanlığı-Kariyer Kapısı İşe Alım veya Kariyer Kapısı Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) veya e-insan platformu üzerinden, sınav başvuru ekranı kullanılarak, elektronik ortamda yapılacak.