Karıncalar koklayınca kaçacak delik arıyor: En ucuz yöntem...

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Yaz geldi mi, birçoğumuzun ortak derdi: Karıncalar. Özellikle mutfakta açıkta kalan bir kırıntı bile bazen karınca istilası için yeterli olabiliyor.

Sabah uyanıp mutfağa girdiğinizde yerde veya tezgâhta bir karınca yolu görmek can sıkıcı olabiliyor.

Şekerli, yağlı ya da unlu yiyecekler açıkta kaldıysa, karıncalar için adeta davetiye çıkmış olur. Ama sadece yiyecek değil, bazen su arayışı ya da yuva kurmak için de evlere dadanabilirler.

Peki çözüm ne? Temizlikten ziyade karıncaları doğal yoldan uzak tutacak formülleri bilmek gerekiyor.

Şimdilerde aktarlarda yok satan bu yağ, karınca istilasını önlüyor.

NANE YAĞI

Nane yağı karıncaları uzak tutmak için oldukça etkili doğal bir yöntemdir.

Karıncalar, yollarını bulmak için feromon izleri bırakır. Nane yağı gibi keskin kokular bu izleri maskeler ve yönlerini kaybetmelerine neden olur.

Ayrıca karıncalar nane kokusunu sevmez ve genellikle bu kokunun olduğu yerlerden uzak dururlar.

Bir sprey şişesine su doldurun. İçine 10–15 damla saf nane yağı damlatın.

Karıncaların geldiği yerlere (pencere kenarı, kapı eşiği, mutfak tezgâhı çevresi vb.) düzenli olarak sıkın.

Veya, nane yağı damlatılmış nemli bir bezle karınca yollarını silerek izlerini yok edebilirsiniz.