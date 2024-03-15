Kartal gözler toplanın! Resimdeki beyaz eyerli jokeyi kimse bulamıyor... Gözlem becerilerinizi test edin! Beyaz eyerli gizli jokeyi sadece 19 saniyede bulabilir misin? Yalnızca kartal gözler bunu başarabilir.

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İnsan beyni, göz açıp kapayıncaya kadar çok miktarda bilgiyi işleyebilen olağanüstü organlardır.

Ancak bir bulmaca, karmaşık bir sahnede gizli bir öğeyi tespit etmek gibi bir zorlukla sunulduğunda, beynimiz bazen kendi verimliliğinin kurbanı olabilir.

Peki, bu mücadeleyi üstlenip, süresi 19 saniye olan beyaz eyerli jokeyi bulabilir misiniz? Gözlem becerilerinize meydan okumaya hazır mısınız?

Resimde atların üzerinde jokeylerin olduğu bir sahne yer alıyor. Sizi beyaz eyeri bulmaktan alıkoyabilecek birçok şey var.

Arka plan ve atlar beyaz eyeri mükemmel bir şekilde gizlediğinden bu durum kafa karıştırıcı olabilir.

Beyaz eyerli gizli jokeyi gördün mü?

Zamanı dolmak üzere!

3… 2… ve 1!

Eğer bulduysanız yaşasın! Görsel becerileriniz oldukça iyi çalıştı.

Eğer jokeyi bulamadıysanız sorun değil, pes etmeyin!

İşte bu kafa karıştırıcı ara-bul bulmacasının çözümü.