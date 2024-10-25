Kavanozun dibine çöken pekmez nasıl çözülür? İşte, en kolay yolu

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7’den 70’e herkesin severek tükettiği ve sağlık açısından sayısız faydası bulunan pekmez zamanlar saklandığı kavanoz içerisinde katılaşmaya ve buna bağlı olarak dibe çökmeye başlar.

Özellikle hastalık dönemlerinde adeta bir şifa kaynağı olan pekmezi eski akışkanlığına kavuşturmak için ise çeşitli yöntemler bulunur.

Bu yöntemler arasında bulunan en kolay yolu sizin için araştırdık. Bakın dibe çöken ya da şekerlenen pekmez nasıl eski haline getiriliyormuş.

ESKİ KIVAMINA GELİYOR!

Tahinin olmazsa olmaz eşlikçisi pekmez zaman içerisinde kavanozun dibine çökerek eski kıvamını kaybeder. Bu durumda pekmezi eski haline getirmek için yapmanız gereken ise kavanozun kapağını sıkıca kapatarak ters bir şekilde bir süre bekletmek.

Bu yöntemle dibe çöken yoğun kıvam kavanozun içine yayılmasını sağlayabilirsiniz. Bir süre ters şekilde beklettiğiniz pekmez kavanozunu düz konuma getirmenizin ardından bir miktar çalkamanız pekmezin homojen bir hal almasını sağlayacaksınız.

Ancak bu yöntemin yetersiz kaldığı durumlarda ve pekmezde şekerlenme durumu yaşandığında ise pekmezinizi kavanozu ile birlikte kaynamakta olan bir suya koyarak pekmezin çözülmesini sağlayabilirsiniz.

Kaynayan suda bir süre beklemesi pekmezde oluşan şekerlerin çözülmesini sağlayacak en etkili yöntemlerdendir. Uygulayacağınız bu yöntemler sayesinde hem dibe çökme sorununu hem de şekerlenme sorununu ortadan kaldırabileceksiniz.