Kavun yumuşak mı olmalı sert mi? Tatlı kavun seçmenin ipuçları

Yaz mevsiminin en sevilen meyvelerinden biri olan kavun, serinletici tadı ve ferahlatıcı aromasıyla sofralarda sıkça yer buluyor.

Ancak pazarda ya da markette kavun seçerken kararsız kalanların sayısı da oldukça fazla.

Peki tatlı ve olgun bir kavun nasıl seçilir? Kavun yumuşak mı olmalı, sert mi? İşte doğru kavunu seçmenin püf noktaları…

Kavun seçerken dikkat edilmesi gereken en önemli kriterlerden biri meyvenin sertlik derecesidir.

Tatlı ve olgun bir kavun, tamamen sert değil hafifçe yumuşak olmalıdır. Özellikle alt kısmına hafifçe bastırıldığında esneme hissediliyorsa, bu kavunun yeterince olgunlaştığını gösterir. Aşırı yumuşak kavunlar ise çürümeye başlamış olabilir. Ayrıca kavunun kabuğundaki koku da önemli bir ipucudur.

Olgun kavunlar, özellikle sap kısmına yakın yerden tatlı ve yoğun bir aroma yayar. Kavunun üzerindeki çizgilerin belirgin olması, kabuğunun parlak değil mat görünümlü olması ve meyvenin ele alındığında ağır hissedilmesi, tatlı kavun seçiminin diğer işaretleridir.

Tatlı kavun seçerken şu detaylara dikkat edebilirsiniz:

- Sap kısmı hafif çatlamış ya da kurumuş olan kavunlar olgunlaşmış demektir.

- Kokladığınızda meyveden tatlı ve yoğun bir aroma alıyorsanız, bu iyi bir işarettir.

- Kabuğu mat ve çizgileri belirgin olan kavunlar genellikle tatlıdır.

- Alt kısmı hafif yumuşak ve esnek olanlar ideal olgunluktadır.