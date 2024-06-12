Kavurmaya bu baharatı atın, lokum yanında sert kalacak...

Kavurma, Türk damaklarının severek tükettiği ve Kurban Bayramı ile daha da anlam kazanan bir et yemeğidir.
Et parçalarının minik minik kesildiği ve pişirildiği kavurma, genellikle pilav ve türevleri ile tüketilir.
Bayram yaklaşırken kavurma tariflerine dair detaylar da gündeme geldi. En güzel kavurma tarifi, yumuşak kavurma nasıl yapılır, lokum kıvamında et kavurması, pamuk gibi kavurma başlıkları yoğun olarak aranmalara başladı.
Kavurmanın püf noktaları ile birlikte doğru baharatlar seçildiğinde unutulmayacak bir lezzet ortaya çıkıyor.
İşte kavurma yaparken mutlaka kullanmanın gereken o baharat...
Eti yumuşatmak için kullanılan bazı baharatlar:
Kimyon, etin yumuşamasına yardımcı olabilir ve aynı zamanda lezzet katar.
Zencefil, etin liflerini parçalayarak yumuşamasına yardımcı olan doğal enzimler içerir. Taze zencefil rendesi veya zencefil tozu kullanılabilir.
Sarımsak, eti marine ederken kullanılan ve yumuşamasına yardımcı olan doğal bir bileşendir.
Eti kavururken kekik ve defne yaprağı koyun. Etinizin yumuşak ve lezzetli olacağını göreceksiniz.
Soya sosu, tuz içeriği ve doğal enzimleri ile eti yumuşatmaya yardımcı olabilir.