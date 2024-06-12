Haberler



Bilgi



Kavurmaya bu baharatı atın, lokum yanında sert kalacak...

Kavurmaya bu baharatı atın, lokum yanında sert kalacak... Kurban Bayramı yaklaşırken en lezzetli kavurma tarifleri de araştırılıyor. Ağızda dağılan ve lokum gibi pişmiş bir kavurmanın sırrı ise baharatlarda yatıyor. İşte kavurma etini pamuk gibi yapan o baharat...