Kayahan’ın küçük kızı büyüdü: Gören "Maşallah" çekiyor! Bu güzellik kimden… Usta sanatçı Kayahan’ın küçük kızının değişimi görenleri şaşkına çevirdi. Bu güzellik nereden geliyor. İşte, o küçük kızın muhteşem değişimi…

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Usta sanatçı Kayahan’ın İpek Açar ile evliliğinden dünyaya gelen kızları Aslı Gönül Açar büyüdü. Şimdilerde 23 yaşında olan Aslı Gönül, değişimiyle sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.

Aslı Gönül’ün annesi İpek Açar, merhum sanatçı Kayahan ile olan evliliklerinin sonlanmasının ardından 2019 yılında Alper Kömürcü ile dünya evine girmişti. Annesi kısa süre önce doğum yapan Aslı Gönül Açar şimdilerde ise abla olma heyecanını yaşıyor.

İşte Aslı Gönül’ün görenleri maşallah dedirten değişimi…

Muhteşem bir sesi var…

İpek Açar, Fizik alanında dünyanın en iyi üniversitelerinden biri olan Durham Üniversitesi'nden mezun olan kızı Aslı Gönül için, "Muhteşem bir sesi var. Gitar, piyano çalıyor ama bilim insanı olma yolunda ilerlemeyi tercih etti. Biz de tüm kalbimizle onu destekledik." İfadelerini kullandı.