Kayan halılar bu yöntemle kıpırdamayacak; Altına koymanız yeterli...

Yağmur Uçar

Kış günlerinde yere serilen halılar, bazı zeminlerde kayabiliyor.

Evdeki halıları kayanlar, güvenlik açısından da endişe duyuyor.

Halı kaydırmazların da çözüm olmadığı noktada etkili bir yöntem arayanlar, toplanın!

Bu malzeme ile halınız adeta yere yapışacak, asla kıpırdamayacak...

HALI KAYMASINI ÖNLEMEK İÇİN:

Halınızı kenarından yarım metre olacak şekilde katlayın ve altına tamamen yayılacak şekilde streç filminizi hazırlayın.

Hazırladığınız streç filmi, halının altına gelecek şekilde yerleştirin. Film, halının altına sıkıca oturmalı ve tamamen yayılmalı.

Streç filmi halının altına yerleştirdikten sonra, halıyı tekrar yerine koyun ve üzerine düzgünce yayın. Bu sayede streç film halının altında görünmeyecek ve halınızın estetiğini bozmayacak.

Artık halınız güvenli bir şekilde yerinde duracak ve kayma sorununuza veda edeceksiniz.