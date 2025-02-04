Kazaklara satılan online alışveriş devinde yeni dönem! Yönetim kurulu şekilleniyor

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Türkiye’nin önde gelen online alışveriş siteleri arasında yer alan Hepsiburada yetkilileri geçtiğimiz aylarda Kazakistanlı merkezli online alışveriş platformu Kaspi.kz ile masaya oturmuşlardı.

Çoğunluk hisselerinin satışı hakkında yapılan görüşmeler sonucunda Hepsiburada’nın çoğunluk hissesinin 1.1 milyar dolar karşılığında Kaspi.kz’ye devredildi.

Devri işlemlerinin tamamlanmasının ardından gerçekleşen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda yönetim yeniden şekillendi.

YENİ YÖNTEMİN KURULU BAŞKANI BELLİ OLDU!

Yapılan toplantının ardından Hepsiburada’nın yeni Yönetim Kurulu Başkanı, Kaspi.kz'nin eş-kurucusu ve CEO'su Mikheil Lomtadze oldu.

Lomtadze Hepsiburada’daki yeni göreviyle ilgili yaptığı açıklamasında, "Kaspi.kz’yi, yenilikçi, hayata dokunan ve dünya standartlarında dijital hizmetler geliştirerek insanların günlük yaşamlarını daha iyi hale getirmek amacıyla kurduk. Bugün, gelişmekte olan piyasalardaki en büyük teknoloji şirketlerinden biri olarak, hizmetlerimizi her zaman ailemiz, arkadaşlarımız ve sevdiklerimiz için geliştiriyormuşuz gibi hareket ediyor; çevremizdeki herkesin yaptığımız işten gurur duymasını sağlamaya çalışıyoruz.

Şimdi, Hepsiburada ekibiyle el ele vererek şirketi daha da ileriye taşırken, bu ilk misyonumuza her zaman sadık kalacağız. Hepsiburada’nın kurucusu Hanzade Doğan’a güveni ve dostluğu için teşekkür ediyor, kendisine gelecekte başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.