Kedisini köpeğini alan gidiyor; İstanbul'da AVM açıldı!

Yağmur Dinç

Türkiye’de ilk defa düşünülen bir konsept olan evcil hayvan AVM’si İstanbul’da hizmet veriyor.

İstanbul Havalimanı’nın yakınlarında bulunan Arnavutköy’de büyük bir arazi üzerine kurulan AVM’de evcil hayvanlar için ne aranıyorsa mümkün.

Binlerce çeşit ürün ve model üzerinden evcil hayvanlarına alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar İstanbul’un hatta Türkiye’nin birçok noktasından AVM’yi ziyaret ediyor.

HER ŞEY HAYVANLARA ÖZEL

AVM içerisinde bulunan pet mutfakta ise evcil hayvanlar için hazırlanmış yiyecek ve içecekler onlara ikram ediliyor.

Standart AVM modelini evcil hayvanlara yönelik tasarlayan işletme içerisinde yiyecek ve içecek bölümlerinden, hayvanların ihtiyacını giderebilecek tüm ihtiyaçları için reyonlar bulunuyor.

Düzenlenen etkinlik günlerinde gelen evcil hayvanlar sosyalleşme fırsatı da buluyor. Hayvanların sosyal hayatlarıyla alakalı eksikliğin fark edilerek geliştirilen proje kapsamında organize edilen etkinliklerde renkli görüntüler oluşuyor.

Tamamen düz arazi üzerine kurulan AVM, hayvanların alan içerisindeki dolanımına uygun şekilde dizayn edilerek tüm AVM içerisindeki erişimlerinin mümkün kılmasını sağlıyor.

Proje kapsamında hayvanların daha sosyal bir hayat geçirmesi planlanırken, AVM içerisinde bulunan yeme ve içme alanlarından elde edilen gelirlerin de sokak hayvanları için ücretsiz mama dağıtımında kullanıldığı belirtildi.