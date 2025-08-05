Kekik hangi rahatsızlıklara iyi gelir? Kekik faydaları nelerdir? Kekik, hem mutfaklarda aroma verici olarak hem de sağlık alanında şifa kaynağı olarak kullanılan bitkilerden biridir. Özellikle içerdiği doğal bileşenler sayesinde bağışıklık sistemini destekleyen kekik, birçok rahatsızlığa karşı da doğal bir çözüm sunar. Peki kekik hangi hastalıklara iyi gelir, faydaları nelerdir? İşte merak edilenler...