Kekik hangi rahatsızlıklara iyi gelir? Kekik faydaları nelerdir?

Doğal şifa kaynaklarından biri olan kekik, hem mutfaklarda baharat olarak hem de alternatif tıpta şifa niyetiyle kullanılan bitkilerin başında gelir.
Güçlü antioksidan etkisiyle bilinen kekik, çeşitli hastalıklara karşı koruyucu özellikler taşımasıyla dikkat çeker.
Peki, kekik hangi rahatsızlıklara iyi gelir? Kekik neye iyi gelir? İşte detaylar...
Kekik Faydaları Nelerdir?
Kekik bitkisi, içerdiği uçucu yağlar, vitaminler ve mineraller sayesinde birçok fayda sunar. İşte kekiğin faydaları;
- Antibakteriyel ve antiviral özellikleri sayesinde vücudu enfeksiyonlara karşı korur.
- Mideyi rahatlatır, hazımsızlığı giderir, gaz ve şişkinliği azaltır.
- Kekik çayı veya buharı, boğaz ağrısı, öksürük ve bronşit gibi solunum yolu rahatsızlıklarında rahatlama sağlar.
- Serbest radikallerle savaşarak yaşlanmayı geciktirici etki gösterir.
- Böbrekleri destekler, vücuttaki toksinlerin atılmasına yardımcı olur.
- Yaraların üzerine uygulanarak mikrop kapmasını önlemeye yardımcı olur.
Kekik Hangi Rahatsızlıklara İyi Gelir?
- Soğuk algınlığı, grip, nezle
- Boğaz ağrısı, öksürük
- Mide rahatsızlıkları, hazımsızlık
- Romatizmal ağrılar
- Ağız içi yaralar ve diş eti iltihapları
- Cilt enfeksiyonları