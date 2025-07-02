Keklik kene yer mi? İşte merak edilenler...

Türkiye'deki kene vakalarında son dönemde ciddi artış görülürken binlerce keklik, her yıl belirlenen illerde kene ve süne mücadelesi için doğaya bırakılıyor.

Doğada özgürce yaşayan keklikler hakkında merak edilen konulardan biri de beslenme alışkanlıklarıdır.

Vatandaşlar son günlerde özellikle "Keklik kene yer mi?" sorusunun yanıtını araştırıyor.

Avcılıkla ilgilenenler ve yaban hayatına merak duyanlar, kekliklerin kene gibi parazitleri tüketip tüketmediğini merak ediyor.

Keklikler genel olarak otçul ve böcekçil bir beslenme şekline sahiptir. Tohumlar, otlar, küçük bitkiler ve böceklerle beslenirler.

Zaman zaman larva ve küçük omurgasızları da tüketebilirler. Ancak kekliklerin doğrudan kene yediğine dair bilimsel bir veri bulunmamaktadır.

Yine de, yerde gezinen böcekleri yerken tesadüfen kene benzeri küçük parazitleri alabilecekleri düşünülse de, bu onların kene ile özellikle beslendiği anlamına gelmez.

Sonuç olarak, kekliklerin ana besin kaynağı kene değildir. Keklikler, daha çok tarla ve kır alanlarında tohum ve bitki artıklarıyla beslenerek ekosisteme katkıda bulunur.