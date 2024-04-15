Kelle paçanın tahtını sallayacak çorba! Hem hesaplı hem şifa deposu... Kış aylarında hastalıklardan korunmanın en pratik yolu, sıcacık bir çorbadır. Soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklardan korunmak isteyenler için, hesaplı ve şifa dolu bir çorba önerisi veriyoruz. İşte şifa kaynağı olan o çorba...

ensonhaber.com

Soğuk havaların etkisini gösterdiği şu günlerde mevsim geçişleri nedeniyle insanlar sık sık hastalanıyor.

Özellikler soğuk algınlığı ve grip birçok kişinin ortak şikayetleri arasında bulunuyor.

Uzmanlar soğuk algınlığı ve gribe karşı kelle paça çorbasını önersede en az kelle paça kadar faydalı ve daha hesaplı bir çorba bulunuyor.

Hem fiyatı hem hazırlanışı bakımından insanları zorlayabilecek kelle paça çorbası yerine tavuk çorbası tüketebilirsiniz.

Hem besleyici hem de lezzetli olan tavuk çorbası, özellikle soğuk havalarda tercih edilen bir çorba çeşididir.

Tavuk çorbası vücuttaki hastalıkları yok ederek adeta doğal ilaç görevi görüyor. Eğer tavuk çorbasının içerisine limon suyu eklerseniz hem lezzetini hemde şifasını artırabilirsiniz.

Gerekli malzemeler

- 2 adet tavuk göğsü (kemiksiz)

- 1 adet soğan

- 2 diş sarımsak

- 1 havuç

- Yarım su bardağı pirinç veya tel şehriye

- Tuz

- Karabiber

- Taze maydanoz

- Limon (isteğe bağlı)

Yapılışı

- Tavuk göğsünü yıkayıp bir tencereye yerleştirin ve üzerini geçecek kadar su ekleyin. Tavuklar iyice pişene kadar kaynatın.

- Tavuklar pişerken, soğanı doğrayın ve havucu rendeleyin, daha sonra sarımsakları ezin.

- Başka bir tavada biraz yağ ile doğradığınız soğanı ve rendelediğiniz havucu soteleyin. Sarımsakları da ekleyip kavurun.

- Pişen tavukları sudan çıkarıp didikleyin. Tavuk suyunu süzgeçten geçirip temiz bir tencereye alın.

- Süzülen tavuk suyunun içine sotelediğiniz sebzeleri ve pirinci veya şehriyeyi ekleyin. Tuz ve karabiber ekleyerek karıştırın.

- Sebzeler ve pirinç (veya şehriye) yumuşayana kadar yaklaşık 15-20 dakika kaynatın.

- Ardından didiklediğiniz tavukları çorbaya ekleyin ve birkaç dakika daha kaynatın.

- Servis yapmadan önce üzerine taze doğranmış maydanoz ve limon dilimleri ekleyerek sıcak servis yapın.