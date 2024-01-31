Kelle paçayı tahtından etti! 1 kase içen doktor yüzü görmüyor... Soğuk kış günlerinde bağışıklığını korumak isteyenlerin lıkır lıkır içtiği bu lezzet, meşhur kelle paçayı adeta solluyor.

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Çorba, özellikle kış aylarının şifa veren besinidir.

Bol sarımsaklı bir kelle paça, bağışıklık sistemini çelik gibi yapar.

Ancak kelle para her damak tadına ve cebe uygun sayılmaz. Bu çorbanın alternatifi olarak vatandaşlar, tavuk suyuna yöneliyor.

Tavuk suyunun şifası

Tavuk suyu çorbası protein, vitamin ve mineral bakımından zengin içeriğiyle her derde şifa oluyor.

Grip ve soğuk algınlığı gibi dönemlerde tüketildiğinde bağışıklık sistemini güçlendiriyor ve vücudu hastalıklara karşı koruyor.

Sindirim sistemini rahatlatıcı etkisiyle bilinen bu çorba, içerdiği kolajen sayesinde cilt sağlığını da destekliyor.