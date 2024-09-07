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Kenan İmirzalıoğlu veda etti! Kim Milyoner Olmak İster’i artık o isim sunacak...

Kenan İmirzalıoğlu veda etti! Kim Milyoner Olmak İster’i artık o isim sunacak... ATV’nin soluksuz izlenen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster’de sunucu değişikliği şaşırttı. Kenan İmirzalıoğlu’nun vedasının ardından yerine gelecek isim bakın kim oldu...