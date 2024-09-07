Kenan İmirzalıoğlu veda etti! Kim Milyoner Olmak İster’i artık o isim sunacak...

ATV ekranın Kenan Işık ile birlikte tanıyıp sevdiği yarışma programında uzun yıllardır sunucu koltuğunda oturan başarılı isim Kenan İmirzalıoğlu’nun ani vedası izleyicileri şaşkına çevirdi.
5 Ekim 2019’da bu yana 5 yıldır sunucu koltuğunda boy gösteren İmirzalıoğlu’nun farklı projelere odaklanmak için sunuculuğa veda etmesinin ardından sunucu koltuğuna oturacak yeni isim dikkat çekti.
Yayın hayatına başladığı günden bu yana severek takip edilen Kim Milyoner Olmak İster artık o ismin sunumuyla seyirciyle buluşacak.
KİM MİLYONER OLMAK İSTER’İN YENİ YÜZÜ
ATV ekranlarının olmazsa olmaz yarışma programıyla seyirci karşısına çıkacak olan yeni isim Oktay Kaynarca oldu.
ATV ekranlarında geçtiğimiz aylarda yayın hayatına başlayan Alan adlı yarışmanın sunuculuğunu üstlenen Kaynarca’nın Kim Milyoner Olmak İster’de sunucu koltuğuna geçmesi şaşkınlık yarattı.