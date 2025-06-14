Keneye karşı doğal kalkan: Bu spreyi sıkan keneyi uzak tutuyor

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İlkbaharın gelmesiyle birlikte özellikle kırsal bölgelerde kene tehlikesi yeniden gündeme gelirken, Sivas’tan gelen doğal çözüm yöntemi büyük ilgi görüyor.

Kangal köpeği yetiştiricisi Hüseyin Yıldız, kimyasal ilaçlar yerine tamamen doğal yağlarla hazırladığı karışımla kenelere karşı etkili bir koruma sağlıyor.

Hem insanlar hem de hayvanlar üzerinde güvenle kullanılabilen bu doğal formül, lavanta, okaliptüs, kekik ve isteğe bağlı olarak limon yağı yağı gibi bitkisel özlerin karıştırılmasıyla elde ediliyor.

Yıldız, karışımı hem köpeklerine hem de kendi cildine uyguladığını, bu sayede kene ve benzeri haşerelerin uzak durduğunu ifade ediyor.

Yöntem, kısa sürede çevre köylerde de yayılmaya başladı. Geleneksel bilgiyi modern ihtiyaçlarla birleştiren bu uygulama, hem doğayla uyumlu hem de ekonomik olmasıyla ön plana çıkıyor.

YAĞLARI SU İLE KARIŞTIRMAK YETİYOR

Yıldız tarafından geliştirilen bu doğal kalkanı hazırlamak için ise yağları su ile karıştırmak yetiyor. Kenelerin uzak durması için geliştirilen karışım; lavanta, okaliptüs, kekik ve isteğe bağlı olarak limon yağlarının, kimyasal içermeyen 1,5 litre su ile karıştırılmasıyla hazırlanıyor.

Yetiştirici, bu karışımın günün her saatinde uygulanabileceğini ve özellikle köpeklerde koltuk altı, ense, kulak içi gibi bölgelerde düzenli kullanımın etkili olduğunu belirtiyor.

Haşerelere karşı mücadelede doğaya dönüşü savunan Hüseyin Yıldız, "Ben bu karışımı hem çocuklarıma hem yavru Kangal köpeklerime gönül rahatlığıyla uyguluyorum. Bu haşerelerden kurtulmanın yolu tamamen doğaldır. Karışımın ana bileşenleri okaliptüs yağı, lavanta yağı ve kekik yağıdır. Dilerseniz limon yağı da ekleyerek etkisini artırabilirsiniz.

Lavanta yağı, solunum rahatsızlığı bulunan bireylerde astım ya da KOAH hastaları bulunan bireylerde herhangi bir olumsuz etki oluşturmaz. Okaliptüs yağı ise bebeklerde bile göğüs ve sırt bölgesine uygulanabilir. Bu nedenle karışımın tamamı hem insanlar hem de hayvanlar için son derece güvenlidir" ifadelerini kullanıyor.