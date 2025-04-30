Kerevizi karartmayan yöntem: Haşlama suyuna damlatmak yetiyor

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Kereviz, hem lezzeti hem de sağlık açısından sunduğu faydalarla sofralardan eksik edilmiyor.

Lif açısından zengin yapısıyla sindirimi kolaylaştıran, antioksidanlarıyla bağışıklığı güçlendiren bu sebze, ne yazık ki kesildiği andan itibaren hızla kararmaya başlıyor.

Bu da özellikle mezelerde ve zeytinyağlı tariflerde görüntü açısından sorun yaratıyor.

Ancak bu yöntemle kerevizlerin kararmasını engelleyebilirsiniz.

LİMONLU SUYLA HAŞLAYIN

Kerevizi haşlamadan önce, bir tencereye yeterli miktarda su koyun ve içine yarım limonun suyunu sıkın ya da limonu dilimleyerek suya atın.

Limonun asidik yapısı, haşlama süresi boyunca kerevizin kararmasını engelleyecek ve daha taze bir görünüm elde etmenize yardımcı olacaktır.

Bu basit yöntemle, kerevizin hem rengini hem de lezzetini koruyarak sağlıklı bir meze ya da salata hazırlayabilirsiniz.

Ayrıca, limonun eklediği hafif asidik tat, kerevize hoş bir aroma katacaktır.